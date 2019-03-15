MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mengen'de Vatandaşları Selamladı - Bolu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zonguldak'ta düzenleyeceği mitinge giderken Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zonguldak'ta düzenleyeceği mitinge giderken Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.



Kara yolu ile Zonguldak'a giderken Mengen ilçesinden geçen Bahçeli'nin araç konvoyunun önü Mengenli vatandaşlar tarafından kesildi.



Burada vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Bahçeli, daha sonra Zonguldak'ta düzenleyeceği mitinge katılmak için ilçeden ayrıldı.

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