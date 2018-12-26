Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Meslek Odalarının Adlarının Önündeki 'Türk" İbaresinin Kaldırılması)...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Meslek Odalarının Adlarının Önündeki 'Türk" İbaresinin Kaldırılması)...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Meslek odalarının adlarının önündeki 'Türk" ibaresinin kaldırılması) Türk isminin kaldırılması, Türk'e yakışmayan davranışlara sahip olanlar içindir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Meslek odalarının adlarının önündeki 'Türk" ibaresinin kaldırılması) Türk isminin kaldırılması, Türk'e yakışmayan davranışlara sahip olanlar içindir. Bunların da tespiti iktidara bağlıdır. Meclise getirildiği takdirde değerlendirilir, gereği neyse yapılır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:30 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi MHP Lideri Devlet Bahçeli: Türk Futbolcularına Ne Zaman Gol Atmayı Öğreteceğiz?

Yunan Dışişleri Bakanlığına Türk Hacker Şoku Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:52:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Meslek Odalarının Adlarının Önündeki 'Türk" İbaresinin Kaldırılması)...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]