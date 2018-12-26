MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Meslek Odalarının Adlarının Önündeki 'Türk" İbaresinin Kaldırılması)...
2 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Meslek odalarının adlarının önündeki 'Türk" ibaresinin kaldırılması) Türk isminin kaldırılması, Türk'e yakışmayan davranışlara sahip olanlar içindir.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "(Meslek odalarının adlarının önündeki 'Türk" ibaresinin kaldırılması) Türk isminin kaldırılması, Türk'e yakışmayan davranışlara sahip olanlar içindir. Bunların da tespiti iktidara bağlıdır. Meclise getirildiği takdirde değerlendirilir, gereği neyse yapılır."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:30 Kaynak: AA
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