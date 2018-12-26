Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Metin Akpınar) 1945'i Örnek Göstererek Eleştiri Yapmak Bir Eleştiri...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Metin Akpınar) 1945'i Örnek Göstererek Eleştiri Yapmak Bir Eleştiri...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Metin Akpınar) 1945'i örnek göstererek eleştiri yapmak bir eleştiri değildir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Metin Akpınar) 1945'i örnek göstererek eleştiri yapmak bir eleştiri değildir. Hem kendisine yazık etmiştir hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:16 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Metin Akpınar, Güncel
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