MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Metin Akpınar) 1945'i Örnek Göstererek Eleştiri Yapmak Bir Eleştiri...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Metin Akpınar) 1945'i örnek göstererek eleştiri yapmak bir eleştiri değildir.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "(Metin Akpınar
) 1945'i örnek göstererek eleştiri yapmak bir eleştiri değildir. Hem kendisine yazık etmiştir hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:16 Kaynak: AA
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