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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:20 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir."
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