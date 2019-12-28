MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir."

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya... - Son Dakika
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