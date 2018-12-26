Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mhp, 30 Büyükşehir İçerisinde Adana, Mersin ve Manisa'da, Geçmişte...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mhp, 30 Büyükşehir İçerisinde Adana, Mersin ve Manisa'da, Geçmişte...

47 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 30 büyükşehir içerisinde Adana, Mersin ve Manisa'da, geçmişte olduğu gibi büyükşehir adayını ortaya koyacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 30 büyükşehir içerisinde Adana, Mersin ve Manisa'da, geçmişte olduğu gibi büyükşehir adayını ortaya koyacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:05 Kaynak: AA

Mersin, Adana, Devlet Bahçeli, Manisa, Güncel
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