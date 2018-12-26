MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mhp, 30 Büyükşehir İçerisinde Adana, Mersin ve Manisa'da, Geçmişte...
47 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 30 büyükşehir içerisinde Adana, Mersin ve Manisa'da, geçmişte olduğu gibi büyükşehir adayını ortaya koyacaktır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 30 büyükşehir içerisinde Adana
, Mersin
ve Manisa
'da, geçmişte olduğu gibi büyükşehir adayını ortaya koyacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:05 Kaynak: AA
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