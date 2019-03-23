Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mhp, Bütün Mensuplarıyla, Bütün Teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mhp, Bütün Mensuplarıyla, Bütün Teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin...

3 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Politika
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