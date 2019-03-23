MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mhp, Bütün Mensuplarıyla, Bütün Teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin...
3 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:14 Kaynak: AA
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