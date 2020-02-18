MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli güreşçi Karadeniz'i kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli güreşçi Karadeniz'i kutladı - Son Dakika Spor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli güreşçi Karadeniz'i kutladı

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda altın madalya kazananan milli güreşçi Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli güreşçi Karadeniz'i kutladı, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda altın madalya kazananan milli güreşçi Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in başarısı dolayısıyla Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a kutlama mesajı gönderen Bahçeli, şunları kaydetti:

" İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 92 kiloda İsviçreli rakibini yenerek altın madalya kazanma başarısını gösteren milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz'i yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan başta şahsınız ve yönetim kurulunuz ile birlikte teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Devlet Bahçeli, Karadeniz, MHP, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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