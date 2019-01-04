Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, 4 Mayıs 2018 Tarihinde İmza Altına Alınan...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, 4 Mayıs 2018 Tarihinde İmza Altına Alınan...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolü'ne sadık ve bağlıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Milliyetçi Hareket Partisi, 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolü'ne sadık ve bağlıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:11 Kaynak: AA

MHP, Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel
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