MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, 4 Mayıs 2018 Tarihinde İmza Altına Alınan...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolü'ne sadık ve bağlıdır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: " Milliyetçi Hareket Partisi
, 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolü'ne sadık ve bağlıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:11 Kaynak: AA
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