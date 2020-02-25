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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet çizilemez."
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet çizilemez." Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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