MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet çizilemez." - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet çizilemez.' - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet çizilemez."

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet çizilemez."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet çizilemez." - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli, Ozan Ceyhun'un Büyükelçi olarak atanmasını eleştiren MHP'lilere sert çıktı
Afganistan'da bir köy evine giren Fransız askerler duvarda asılı Türk bayrağıyla karşılaştı Atakan Kayalar hakkındaki skandal sözleri, ulaştırma görevlisini işinden etti Son Dakika: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP kongresiyle ilgili soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:50:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet çizilemez." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]