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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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