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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na beş (5) maaşımla katılıyorum.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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