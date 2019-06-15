MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının...
3 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye
ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır."
Devlet Bahçeli: Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir
MHP Lideri Bahçeli, Moody's'in Türkiye kararının siyasi olduğunu söyledi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı!
İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı