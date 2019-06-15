Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının...

3 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır."
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:49 Kaynak: AA
MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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