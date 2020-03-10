MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Moskova zirvesi ile Türkiye sınırları güvence altına alınacaktır." - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Moskova zirvesi ile Türkiye sınırları güvence altına alınacaktır.' - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Moskova zirvesi ile Türkiye sınırları güvence altına alınacaktır."

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Moskova zirvesi ile Türkiye sınırları güvence altına alınacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Moskova zirvesi ile Türkiye sınırları güvence altına alınacaktır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Türkiye, Moskova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:19 Kaynak: İHA
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