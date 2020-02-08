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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın "Ankara tarafından yutulmadan" endişe duyması,...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın "Ankara tarafından yutulmadan" endişe duyması, "ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Mustafa Akıncı'nın "Ankara tarafından yutulmadan" endişe duyması, "ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir." - ANKARA
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