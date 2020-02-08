MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın "Ankara tarafından yutulmadan" endişe duyması,... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Mustafa Akıncı'nın 'Ankara tarafından yutulmadan' endişe duyması,... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın "Ankara tarafından yutulmadan" endişe duyması,...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın "Ankara tarafından yutulmadan" endişe duyması, "ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Mustafa Akıncı'nın "Ankara tarafından yutulmadan" endişe duyması, "ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Mustafa Akıncı, Ankara, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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