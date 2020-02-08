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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:42 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Mustafa Akıncı'nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir."
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