MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya 'satılmış' demek vatana ihanettir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya 'satılmış' demek vatana ihanettir"

04.12.2020 17:53
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Orduya 'satılmış' demek bir defa vatana ihanettir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Orduya 'satılmış' demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın." ifadesini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bahçeli, bir televizyon kanalında yayımlanan programda CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna yönelik ifadelerini, "Bu düşman üslubunun tavzihi ve tevili elbette mümkün değildir" sözleriyle eleştirdi.

Programın moderatörünün CHP'li Başarır'a beklenen itirazı yapmadığını belirten Bahçeli şunları kaydetti:

"Cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir. Müteakiben Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili Habertürk adına ne Turgay Ciner'den ne de bir başkasından sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır. Üstelik yapılacak programlara davet edilecek isimlerle ilgili daha titiz hareket edileceği sözü verilmemiştir. Orduya 'satılmış' demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur."

Bahçeli, yayın sırasında programa hemen ara verilebileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi. Orduya hakaretler bir bir sıralanırken çıtını çıkarmayan şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağlamışlar, ağıtlar yakmışlar, özgürlük cambazlığı sahnelemeye başlamışlardır. RTÜK kararına saygı duyulmalıdır. Elbet üst kurulun kararına karşı yargı yolu açıktır."

Paylaşımında, "Öyle bir noktaya gelindi ki, tek suçlu, tek kusurlu, tek günahkar RTÜK gibi takdim, tayin ve teşhir edildi" ifadelerini kullanan Bahçeli, bu durumu "akıl tutulması, faşist bir dayatma ve namert bir tertip" olarak nitelendirdi.

Bahçeli şunları kaydetti:

"Orduya 'satılmış' diyeni konuşan yok, ancak RTÜK'e saldıran pek çok! Çarpıklık işte buradadır. Zannederseniz basın ve haber alma özgürlüğünün güvenlik duvarları yıkılmış, sanki ülkemiz karanlık bir çıkmaza hapsolmuş, reform umutları çuvallamıştır. Orduya satılmış diyenleri görmeyen,bu şerefsizliğe itiraz etmeyen bana göre ne hukuktan ne de milli haysiyetten bahsetsin. Bir konunun yalnızca bir tarafını görmek veya göstermek, hiçbir şey görmemek, görememektir. Kahraman Türk ordusuna satılmış diyenlerin rezaleti ortalık yerde duruyorken, özgürlük gitti gidiyor çığlıkları atanlar Türkiye'nin karşında mevzilenmiş iç işgal ve zillet cephesidir."

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orduya hakareti görmezden geldiğini ve milletvekilini de savunduğunu anımsatarak, "Kiralık kalem sahiplerinin RTÜK kararını 'Tek seslilik, demokrasi ayıbı, sopa gösterilmesi, reform inancını sarstı, hakaret' gibi ifadelerle eleştirmeleri zalimlerin fermanıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda "Şerefli ve kahraman Türk ordusuna satılmış diyenleri unutmayacağız, bu iğrençliğe paravanlık ve payandalık yapanları unutturmayacağız" görüşlerine yer veren Bahçeli, "Demokrasinin ardına saklanıp Türkiye'yi devirmeye azmetmiş kan içici kenelere, önemle ifade ediyorum ki, müsaade etmeyeceğiz. Bu hesabı soracağız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Orduya 'satılmış' demek vatana ihanettir' - Son Dakika


Son Dakika

Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok
Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek         
17:45
Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış         
17:29
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı         
17:04
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü         
16:49
ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı         
16:04
Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek         
15:54
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı         
14:52
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Merkez Bankası: Enflasyonun yükselmesinde gıda ve temel mal grubu etkili oldu Merkez Bankası: Enflasyonun yükselmesinde gıda ve temel mal grubu etkili oldu         
10:32
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Rusya'ya domates ihracında kota 199 bin tonu buldu, siparişler durduruldu Rusya'ya domates ihracında kota 199 bin tonu buldu, siparişler durduruldu         
09:57
300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor         
09:53
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 17:58:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya 'satılmış' demek vatana ihanettir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei