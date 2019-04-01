MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Oyunlar Boşa Çıkarılmıştır.
53 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Oyunlar boşa çıkarılmıştır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Seçime katılımın yüksek çıkması, milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının da en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade tecelli etmiş, hükmünü vermiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA
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