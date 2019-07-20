Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli park açtı
Son Dakika Güncel Haber

MHP Genel Başkanı Bahçeli park açtı

1 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük Belediyesi Şehir Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli park açtı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük Belediyesi Şehir Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü Coğrafi işaretli "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu! Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklarla dolaştılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 15:49:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli park açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]