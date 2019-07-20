MHP Genel Başkanı Bahçeli park açtı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük Belediyesi Şehir Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük Belediyesi Şehir Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:47 Kaynak: AA
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