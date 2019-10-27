Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamalarda bulunduANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu

Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
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