MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamalarda bulunduANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.
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