Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Parti Olarak Milletimizin Verdiği Mesajları Enine Boyuna Analiz Edip...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Parti Olarak Milletimizin Verdiği Mesajları Enine Boyuna Analiz Edip...

20 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Parti olarak milletimizin verdiği mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Parti olarak milletimizin verdiği mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:45 Kaynak: AA

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