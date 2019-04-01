MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Parti Olarak Milletimizin Verdiği Mesajları Enine Boyuna Analiz Edip...
20 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Parti olarak milletimizin verdiği mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Parti olarak milletimizin verdiği mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:45 Kaynak: AA
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