MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi Karalamaya, Siyasi Tutumunu Sulandırmaya, Adaylarımızı...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:14 Kaynak: AA
Dünya Siyaset Tarihine Geçti! MHP Lideri Bahçeli, Başka Partiye Oy Verecek
Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı
Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
Son Dakika! Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin