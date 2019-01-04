Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi Karalamaya, Siyasi Tutumunu Sulandırmaya, Adaylarımızı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi Karalamaya, Siyasi Tutumunu Sulandırmaya, Adaylarımızı...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:14 Kaynak: AA

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