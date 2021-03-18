MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 13. Olağan Kurultayı'nın kapanışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Üstlendiğim tarihi ve zor görevi onurla, gururla, heyecanla ve inançla yerine getirmeye devam edeceğim. Emin olunuz, muhannete muhtaç olmayacağız, davamıza asla gölge düşürmeyeceğiz." dedi.

Bahçeli, partisinin 13. Olağan Kurultayı'nın kapanışında teşekkür konuşması yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği ve sosyal mesafeye dikkatin şart olduğu bir zaman diliminde, 13. Olağan Büyük Kurultayı huzur içinde gerçekleştirmenin kıvancını yaşadıklarını belirten Bahçeli, tüm partililere teşekkür etti.

Devlet Bahçeli, "Kulisleri, lobileri, spekülasyonları, algı oyunlarını buruşturup attınız. Kuşatmayı kırdınız, davanıza ve iradenize sahip çıktınız. Milliyetçi, ülkücü hareket buradan haykırmakta ve uyarmaktadır, bu cennet vatan sahipsiz değildir. Ay yıldızlı al bayrak rüzgarsız değildir. Aziz millet varlığı yalnız ve çaresiz değildir. MHP ayaktadır. Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir." diye konuştu.

Davalarının, Hakk'ın ve halkın davası olduğunun altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milliyetçi ülkücü hareket, vatan için gözyaşı dökmüşlerin başını yasladığı müşfik bir omuz, gölgesine sığındığı güvenli bir korunak, teselli bulduğu manevi bir kaynaktır. 'Vatan sağ olsun' diyerek gözyaşını içine akıtmışların dinmeyecek duası, bitmeyecek sevdası, kesilmeyecek sedasıdır. 52 yıllık siyaset mücadelemizin harcı, akılla, şuurla, dengeyle, ihtiyatla, ilkeyle, ülküyle ve imanla karılmıştır. Bizi biz yapan, bizi bir millet yapan her değer, her emanet, her kazanım siyasi varlığımızın kemer taşıdır. MHP gücünü milletinden, cesaretini tarihinden, ilhamını da ecdadından almıştır. Başkaları gibi, zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarımız rehinli, kalplerimiz mühürlü değildir. 52 yıldır, neye inanmışsak onu söyledik. Neyi görmüşsek onu anlattık. İaşemizin değil, istiklalimizin destekçisiyiz. İkbalimizin değil, istikbalimizin derdindeyiz.

MHP, Kerkük'te gökbayrak, Karabağ'da zafer, Kıbrıs'ta milli dava, Kaşgar'da hüzün, Kırım'da umut, Turan coğrafyasında sönmeyecek meşale, silinmeyecek menkıbedir. Bugüne kadar hamdolsun çizgimizde bir kırıklık olmadı. İnançlarımızda herhangi bir gevşeme yaşanmadı, irademize gem vurulamadı."

"Biz dersimizi tarihten aldık

MHP olarak toplumsal huzur, ekonomik refah ve siyasal istikrar için çalıştıklarını aktaran Bahçeli, 13 asır önce Ötüken'den kutlu hakanların buyruğu olarak yükselen çağlar üstü mesajların devamlılığının, bugün kendilerine düşen bir görev olduğunun altını çizdi.

Bu görevin gereğinin harfiyen yerine getirildiğini vurgulayan Bahçeli, "MHP dibi görünmeyen kuyudan su içmez, içmek için eğilenlerin maksadını ve muradını da görmezlikten gelemez. Önce ülkem ve milletim diyen partimiz, milli devlet, güçlü iktidar hedefinden taviz vermez, vermeyecektir. Biz dersimizi tarihten aldık. Önümüze kılavuz olarak tarihi koyduk." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar devam eden siyasal hayatlarında MHP'nin günlük siyasetin dar kalıplarına hiç girmediğini dile getiren Bahçeli, kalıcı hamleleri, sağlam ve sürekli hedefleri savunarak, popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmaya çalıştıklarına işaret etti.

"MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletidir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zira ülkülerimiz büyüktür, milli varlığımızı korumak için olanla yetinmeye, yerimizde saymaya hiç hakkımız ve zamanımız da yoktur. Bilinmelidir ki milli varlığımızın halkaları bir kez kopar ve bir kere olsun birbirinden ayrılırsa yeniden birleştirmek, yüzlerce yılda oluşmuş muhteşem beşeri ve kültürel hazineyi yeniden tesis etmek imkansız hale gelecektir. Üzerine titrediğimiz konu işte budur. Kaygılarımız bunun içindir. Aksini düşünen varsa elbette alnını karışlarız. Bunun hilafına hizmet eden çıkarsa kuşkusuz haddini bildiririz. Kimin ne tercihi olur bilemeyiz, ama Müslüman Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bir meczup henüz anasının karnından doğmamıştır. MHP, birliğin ve dirliğin adıdır, haysiyet ve huzurun adresidir. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletidir, istiklal ve istikbal ahlakıdır."

Çanakkale Deniz Zaferi'nin, aynı zamanda tarihin akışını değiştiren bir diriliş destanı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, bütün şehitleri hürmet ve rahmetle andı.

"Çanakkale destanının feyziyle 21 Mart'ta karşılayacağımız Türk'ün Bahar Bayramı'nın kıvancıyla yolumuza devam edeceğiz, önümüze çıkarılan korkulukları birer birer devireceğiz." diyen Bahçeli, "Türkiye'nin yükselen gücünden gözleri korkan Bizans ve Haçlı kalıntıları Sevr'i tekrar tedavüle sokma hayali taşısalar da buna cumhurun ittifak ve irade ruhunun gücüyle karşı duracağız. Suriye ve Irak'ın kanlı ve kaotik şartlarını ülkemize ihraç etmek için fırsat kollayanlara müsaade etmeyeceğiz." görüşünü paylaştı.

Terörizme karşı, Çanakkale'de arşa tutunan imanla mücadele edeceklerini söyleyen Bahçeli, yılmayacak, yorulmayacak ve teslim olmayacaklarını dile getirdi.

"Küresel emperyalizmin komplolarına göz yummayacağız"

Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu devleti yıktırmayacağız, bu vatanı parçalatmayacağız, bu milleti böldürmeyeceğiz. Cansa can vereceğiz, kansa kan dökeceğiz, Türklüğün bekasını lekeletmeyeceğiz. FETÖ'nün, PKK'nın, küresel emperyalizmin komplolarına göz yummayacağız. Biz MHP'yiz, Biz Cumhur İttifakı'yız. Hem ülkemizin hem de dünyanın çetin sorunlarla boğuştuğu bir dönemde, iradenizi gösterdiniz, şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördünüz. Saygıdeğer delegelerimize ve büyük kurultayımızın kutlu iradesine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Üstlendiğim tarihi ve zor görevi onurla, gururla, heyecanla ve inançla yerine getirmeye devam edeceğim. Emin olunuz, muhannete muhtaç olmayacağız, davamıza asla gölge düşürmeyeceğiz.

Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, davamızın emanetlerini, şehitlerimizin hatıralarını, ecdadımızın haysiyetini büyük bir sorumluluk duygusuyla, adanmış bir yürek eşliğinde temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim. Kurultayımızda tecelli eden sonuçların, kutlu davamıza, partimize, demokrasimize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."