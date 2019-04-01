Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Partisinin Genel Merkezinde Açıklamalarda Bulunuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Partisinin Genel Merkezinde Açıklamalarda Bulunuyor

20 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:45 Kaynak: Youtube

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