Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin il başkanlarını kabul etti
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin il başkanlarını kabul etti

55 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmaları kapsamında MHP İl Başkanlarını kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmaları kapsamında MHP İl Başkanlarını kabul etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin il başkanlarını kabul etti
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:50 Kaynak: AA
İstanbul, MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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