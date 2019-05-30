MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin il başkanlarını kabul etti
55 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmaları kapsamında MHP İl Başkanlarını kabul etti.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:50 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmaları kapsamında MHP İl Başkanlarını kabul etti.
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