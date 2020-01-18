MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika törenine katıldı -... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika törenine katıldı -... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika törenine katıldı -...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. - Detaylar - (7 SON)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika törenine katıldı -...

Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:11 Kaynak: AA
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