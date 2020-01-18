MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika törenine katıldı -... - Son Dakika

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika törenine katıldı -...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:11 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. - Detaylar - (7 SON)
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