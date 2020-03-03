Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığı gayrimeşrudur.' - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığı gayrimeşrudur."
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığı gayrimeşrudur. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
Son Dakika Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 2013 yılındaki konuşmasını hatırlattı: Niye vazgeçtin?