MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor.
43 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor. - ANKARA
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