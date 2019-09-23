Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor.

43 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor., System.String[]

MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor. - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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