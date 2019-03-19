MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(S-400) Bundan Vazgeçemezsiniz, Alınmalı. Tek Yandan Amerika'ya Bağımlı...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(S-400) Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "(S-400) Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika
'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:50 Kaynak: AA
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