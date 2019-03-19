Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(S-400) Bundan Vazgeçemezsiniz, Alınmalı. Tek Yandan Amerika'ya Bağımlı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(S-400) Bundan Vazgeçemezsiniz, Alınmalı. Tek Yandan Amerika'ya Bağımlı...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(S-400) Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(S-400) Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:50 Kaynak: AA

MHP, Amerika Birleşik Devletleri, Devlet Bahçeli, Politika
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