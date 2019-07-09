Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle...
Son Dakika Politika Haber

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:14 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi Devlet Bahçeli CHP'lilere sordu: Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir? İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler İngiltere'de iğrenç olay! Devlet sarayının bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:50:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]