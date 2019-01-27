MHP Genel Başkanı Bahçeli Sakarya'da Mola Verdi
59 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da yaptığı çeşitli temaslar sonrasında Ankara'ya giderken Sakarya'nın Hendek ilçesinde mola verdi.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, İstanbul
'da yaptığı çeşitli temaslar sonrasında Ankara
'ya giderken Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde mola verdi. Bahçeli, partililer ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
AK Parti ile MHP arasında kurulan 'Cumhur İttifakı' kapsamında 31 Mart seçimlerine hazırlanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da önemli temaslarda bulundu. İstanbul programı sonrasında karayoluyla Ankara'ya doğru yola çıkan Bahçeli, TEM otoyolu Hendek mevkiinde mola verdi. Burada ıslama köftenin tadına bakan Devlet Bahçeli, bir süre partililer ve vatandaşlarla sohbet etti. Elini öpen çocukları seven Bahçeli, kendisiyle hatıra fotoğrafı çekilmek isteyenleri de kırmadı.
Sakarya'nın ünlü ıslama köftesini her zaman beğenerek yediğini söyleyen Bahçeli, bir süre partililerle de görüştü. Yemek molasında çayını yudumladıktan sonra Bahçeli, sevgi gösterileri arasında Ankara'ya doğru yola çıktı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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