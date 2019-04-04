MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandık Başındaki Görevlilerin Maksatları, Neye ve Kimlere Hizmet...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:18 Kaynak: AA
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