MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandıktan Çıkan Sonuçlara Saygı ve Riayetimiz Tartışma Götürmez Bir...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA
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