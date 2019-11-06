Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi...
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi...

8 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan'dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı
Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor Trump için geri sayım başladı! Azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]