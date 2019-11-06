MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan'dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır." - ANKARA
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