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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu madem bizi duymuyorsun bari Atatürk'ün...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu madem bizi duymuyorsun bari Atatürk'ün söylediklerine kulak ver."
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu madem bizi duymuyorsun bari Atatürk'ün söylediklerine kulak ver." - ANKARA
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