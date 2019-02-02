MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Milliyetçilik Tarifi Körün Fil Tarifine...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması, zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması, zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:24 Kaynak: AA
Zorla Girdiği Evde Bıçak Zoruyla Tecavüze Kalkışan Sapık, Yarı Çıplak Halde Ormanda Yakalandı
Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ettiği İddia Edilen Koca: Ailesi, Eşimi Bana Karşı Kullanıyor
İkinci Gol Geldi! Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la Karşılaşıyor