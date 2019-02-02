MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Milliyetçilik Tarifi Körün Fil Tarifine...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması, zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması, zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir."

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