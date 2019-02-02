Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Milliyetçilik Tarifi Körün Fil Tarifine...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Milliyetçilik Tarifi Körün Fil Tarifine...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması, zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması, zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Politika
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