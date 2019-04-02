Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçim Sonuçlarına İtiraz Elbette Hukuki Bir Haktır, Titizlikle...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçim Sonuçlarına İtiraz Elbette Hukuki Bir Haktır, Titizlikle...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki bir haktır, titizlikle incelenmeli" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki bir haktır, titizlikle incelenmeli" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:05 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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