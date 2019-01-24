Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimi İtibarsızlaştırmaya Kalkışanlar, Sandığın Meşruiyetini...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimi İtibarsızlaştırmaya Kalkışanlar, Sandığın Meşruiyetini...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın. Alayının oyununu bozacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:52 Kaynak: AA

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