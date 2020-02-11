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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şehitlerimizin vebali Rusya'nın omuzlarındadır."
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şehitlerimizin vebali Rusya'nın omuzlarındadır.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şehitlerimizin vebali Rusya'nın omuzlarındadır." - ANKARA
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