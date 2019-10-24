Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, sendika başkanlarını kabul etti
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, sendika başkanlarını kabul etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sendika başkanlarını kabul etti

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul etti.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabulün ardından genel merkezden ayrılan heyet adına açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bahçeli'ye şifalar dilemek üzere ziyarette bulunduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk özel sektörü çalışanlarının, ziraatçısının, esnafının görüşlerini aktarma fırsatımız oldu." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a da taziyelerini ilettiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, kendilerini kabul ettikleri için MHP'li yöneticilere teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sendika başkanlarını kabul etti

Devlet Bahçeli, Türk İş, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü genç şarkıcı Justin Bieber'dan Türkleri gururlandıran paylaşım!
Metropoll Araştırmalar Merkezi'nden seçim anketi değerlendirmesi: Kazanan ittifakı, yeni partiler belirleyecek Af paketi, AK Parti ile MHP'nin ortak teklifi olarak TBMM'ye sunulacak Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den çarpıcı asker selamı açıklaması!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 20:38:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, sendika başkanlarını kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]