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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)

13.07.2021 11:07
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3), System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır, ne var ki kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de aralarında ihtilaf yaratmıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır, ne var ki kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de aralarında ihtilaf yaratmıştır." dedi.

Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısında yaptığı konuşmada, "son günlerde manidar bir zamanlamayla başını kaldıran CHP'li bir sanatçı ve siyasetçinin, 'Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz' diyerek, asıl yüzünü sergilediğini" söyledi.

"Bu çürümüş ve kibir kulesi şahıs, özellikle merhum Başbakan Bülent Ecevit'e çok ağır bühtanda bulunmuştur. Bu bühtanı reddediyoruz, merhum Ecevit'in devlete ve millete bağlılığını tartışmak isteyenleri de Allah'a havale ediyoruz." ifadesini kullanan Bahçeli, güneş toplamakla meşhur bu kişinin, bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediğinin, suizanda bulunmadığının, hakkında ileri geri konuşmadığının, herkesin yalın şekilde gördüğü bir gerçek olduğunu vurguladı. Devlet Bahçeli, "Demek ki danışıklı dövüş bir siyaset planlaması sahnededir." diye konuştu.

Daha önceki grup toplantılarında, hedefleri itibarıyla birbiriyle bağ ve bağlantısı aşikar olan dört uluslararası süreç ve zirveye dikkat çektiğini anımsatan Bahçeli, "Bu süreçlerin ardından yapılan açıklamaların hepsi tek merkezden kaleme alınmış gibidir. ve hedef ülke Türkiye'dir." görüşünü dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çözüm süreciyle ilgili asılsız ve tehlikeli söylentilerin arka planında da bunlar vardır. Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın, harman yeri dişlemesin, buzağıyı yanlış yerde aramasın. Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun Serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir, Türkiye'nin temellerini dinamitlemenin şifresidir. Edepsizce bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı gösteren Serok Ahmet gafletin pençesindedir. İftiracının daniskasıdır. Serok Ahmet, zillet çamurunun içinde çırpınmaktadır. Görüyoruz ki siyasette zillet ittifakına melanet bir rol biçilmiş, takviye güç olarak bölücü ve yıkıcı unsurlar öne çıkarılmış, dış destek olarak uluslararası platformlar ve husumetle temellenen sivil toplum kuruluşları sürece dahil edilmiştir.

Erken seçim dayatması yalnızca CHP'nin, yalnızca İP'in, yalnızca HDP'nin talebi değil, ortak paydaları Türk ve Türkiye düşmanlığı olan çevrelerin baskı ve dayatması olarak belirginlik kazanmıştır. Oyun içinde oyun vardır, ihanet içinde ihanet sivrilmektedir, demokrasi paravanı altında Türkiye'nin sırtını yere getirme stratejisi, kontrollü şekilde ilerletilmektedir. ABD'deki John Bolton, Türkiye'deki çetesine demokrasi konferansı düzenlettirmiştir. Kim, kiminle yürüyor belli olmuştur. Dönme dolaplar dönüp duruyor, ancak haktan ve hakikatten yana bakanlar ise muhalefete yüklenen kahredici rezil oyunu bozmak için vaktini ve saatini sabırla bekliyor."

AP kararına eleştiri

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, HDP'lilere seslenerek, "sonuna kadar omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" kararlılığını fütursuzca seslendirdiğini dile getiren Bahçeli, "Hani ittifak yoktu? Hani birlikte değillerdi? Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır, ne var ki kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de aralarında ihtilaf yaratmıştır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur" demesinin, adaylık düşü kuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile "HDP'nin müdahalesi olmadan aday belirlenmez" diyen bölücü zihniyeti telaşlandırdığını aktaran Bahçeli, "Zillet ittifakına tavsiyem, kimin aday olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar, cevap alamazlarsa Biden'a ulaşsınlar, ya da Bolton'ın son kararının ne olduğunu araştırsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

"AB içinde, terörizmi kınamaktan uzak durmak bile parti kapatma nedeniyken, alenen teröre bulaşmış, terörizmin siyaset ayağı olmuş bölücü HDP'nin kapatılma girişimine peşin hükümlerle karşı çıkıldığını" ifade eden Bahçeli, Türkiye'nin yargı bağımsızlığını çiğneyen ikiyüzlü Avrupa zihniyetinin HDP-PKK-FETÖ sevdasının "tam bir kepazelik" olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Bu ayıplı bir karardır, bu rezil bir karardır, bu anti demokratik ve hukuksuz bir karardır. MHP, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'yi kınayan açıklamasına rest çekmekte, meydan okumakta, kınama mesajını tüm gücüyle kınayıp ademe mahkum etmektedir." görüşünü paylaştı.

"Her eli tutunuz, her haneye giriniz"

Cumhur İttifakı geleceğe yürürken, ayak bağı olanların demokratik yollarla kenara itileceğini belirten Bahçeli, "Bunu Türk milleti başaracaktır. Bu milletin yürüyüşünü durduramazlar. Bu millete zemzem diye zehir içiremezler. Bu milleti zillete mahkum edemezler. Cumhur İttifakı güvencedir, Cumhur İttifakı milli bekanın burcu, düşmeyecek kalesidir." dedi.

TBMM'nin bu hafta içinde çalışmalarına aksi bir durum olmadıktan sonra 1 Ekim'e kadar ara vereceğini hatırlatan Bahçeli, ancak siyasette ara olmadığını ve tatile yer bulunmadığını vurguladı.

Bahçeli, milletvekillerine "Hepinizden beklentim, Kovid-19 şartlarına dikkat ederek, kurallara harfiyen uyarak, seçim bölgelerinizde her insanımıza ulaşmanızdır. Her eli tutunuz, her haneye giriniz, ülkemizin üzerinde oynanan oyunları birer birer anlatınız. Bahane istemiyorum, yılgınlık istemiyorum, oyalanma istemiyorum." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını anımsatan Bahçeli, sözlerini "Erken seçim yaygarası koparanları kendi hallerine terk edin, muhatap dahi almayın, varsın onlar kendi hayal dünyalarında 'seçim' diye tuttursunlar, biz işimize bakalım, milletimize bakalım, ülkemize bakalım, Türkiye için üstlendiğimiz sorumlulukları harfiyen icra edelim. MHP'yi küçümseyip kasti şekilde oy oranlarının düştüğünü söyleyenlere, Hanya'yı da Konya'yı da gösterelim." diyerek tamamlandı.

(Bitti)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)

MHP Genel Başkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika


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