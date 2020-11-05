MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir." - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir."
05.11.2020 15:07
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir."
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