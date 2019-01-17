MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi İktidarın Bugüne Kadarki Terörle Mücadelesi Doğrudur, Kararlı...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi iktidarın bugüne kadarki terörle mücadelesi doğrudur, kararlı bir tutum söz konusudur.
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Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi iktidarın bugüne kadarki terörle mücadelesi doğrudur, kararlı bir tutum söz konusudur. Uluslararası ilişkiler bağlamında ülkemizin milli bütünlüğü, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı uyanıklığı da doğru bir tespittir. Bunların devamı süresince biz MHP olarak iktidarın her yönüyle destekçisi ve yardımcısıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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