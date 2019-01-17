Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi İktidarın Bugüne Kadarki Terörle Mücadelesi Doğrudur, Kararlı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi İktidarın Bugüne Kadarki Terörle Mücadelesi Doğrudur, Kararlı...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi iktidarın bugüne kadarki terörle mücadelesi doğrudur, kararlı bir tutum söz konusudur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi iktidarın bugüne kadarki terörle mücadelesi doğrudur, kararlı bir tutum söz konusudur. Uluslararası ilişkiler bağlamında ülkemizin milli bütünlüğü, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı uyanıklığı da doğru bir tespittir. Bunların devamı süresince biz MHP olarak iktidarın her yönüyle destekçisi ve yardımcısıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği Celta Vigo, Emre Mor'u Satış Listesine Koydu

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:29:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi İktidarın Bugüne Kadarki Terörle Mücadelesi Doğrudur, Kararlı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]