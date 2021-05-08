MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyonizm'in katliamları biliniyorken, zulüm markası bu karanlık zihniyetle ortak bir geleceğin hayalini kurup hedeflerini... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyonizm'in katliamları biliniyorken, zulüm markası bu karanlık zihniyetle ortak bir geleceğin hayalini kurup hedeflerini paylaşan bazı İslam ülkelerine ne söylenmelidir? Hakikat ve hakkaniyet çizgisinde buluşmaktan aciz kalanların varlığını korumaları nasıl beklenmelidir?" - ANKARA