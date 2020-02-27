MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen meşum ve melun bir hevestir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen meşum ve melun bir hevestir. Bu heves her defasında boşa çıkarılmış, vahşi tezgah kırılıp atılmıştır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:48 Kaynak: İHA
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