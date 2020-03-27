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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak, virüs karanlığını bertaraf edeceğiz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak, virüs karanlığını bertaraf edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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