MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu Açıklaması

12 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır ve doğrudur." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir asır önce yaşananların benzerine bugünlerde de şahit olunduğunu belirten Bahçeli, "Kuşkusuz dün haklıydık, bugün de haklıyız. Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen meşum ve melun bir hevestir." ifadesine yer verdi.

Bu hevesin her defasında boşa çıkarıldığına ve vahşi tezgahın kırılıp atıldığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır ve doğrudur. Mahkum ve mağlup bir millet değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Ecdadımızın çağrısı, coğrafyanın seslenişi, mazlumların iç çekişi, şühedanın hatırası milli şuurda mevcut ve meknuzdur. Duruşumuz bunlarla mündemiçtir. Türk milleti beklenendir, bekleyendir, özlenendir, övülendir."

"Artık vazgeçmeyi düşünmek bile felakettir"

Bahçeli, İdlib'de zalime karşı mazlumun safında, caniye karşı cesaretin tarafında yer alındığını belirtti.

Türk vatanını müdafaa azmiyle milli güvenliği muhafaza amacıyla İdlib'de olunduğunu vurgulayan Bahçeli, "Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis'in tasallutundan kurtarılmalı, huzur hakim olmalıdır. Elbette şehit veriyoruz. Acı duyuyoruz. Hüzün diyarında filiz filiz açıyoruz ancak iman ediyoruz ki şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden artık vazgeçmeyi düşünmek bile felakettir." değerlendirmesinde bulundu.

"Devletin ve hükümetin sonuna kadar arkasındayız"

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bahçeli, paylaşımında şunları kaydetti:

"Başımız sağolsun diyorum ama baş versek de tek bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyorum. Regaib Kandili'mizin fazilet ve feyziyle umutla kalkan ellerin, ağızlardan kelime kelime dökülen duaların Yüce Allah katında kabulünü temenni ediyor, aziz milletimiz ve Türk-İslam alemiyle ebedi saadet ve selamet dileklerimi paylaşıyorum.

İdlib'deki kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyor, onlar için dua ediyor, devletin ve hükümetin sonuna kadar arkasında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyorum. Hayırlı Kandiller, Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun."

Devlet Bahçeli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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