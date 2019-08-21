MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına...
39 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:56 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir" dedi. - ANKARA
PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı MHP'li Enginyurt'tan borsalara fındık fiyatı tepkisi AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kayyum kararlarıyla ilgili konuştu