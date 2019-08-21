Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına...

39 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir" dedi. - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:56 Kaynak: İHA
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