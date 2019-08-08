MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Suriye) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca...
24 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Suriye) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"
MHP Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:55 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: "(Suriye
) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye
'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"
Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir Son dakika! Bahçeli: HDP'nin Kaz Dağları için Su ve Vicdan nöbetine girmesi tiyatrodur Akşener'in "Haydut" sözlerine Bahçeli'den çok sert yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!