Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Suriye) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Suriye) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca...

24 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Suriye) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Suriye) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"
Devlet Bahçeli, Türkiye, Suriye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:55 Kaynak: AA
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Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir
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