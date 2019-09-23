MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu edildi (2)
52 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hastaneden çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:39 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hastaneden çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu oldu Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağolun" diyerek yanıt verdi BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı