Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu edildi (2)
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MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu edildi (2)

52 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hastaneden çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hastaneden çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu edildi (2)

Başkent Üniversitesi, Devlet Bahçeli, Ankara, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:39 Kaynak: AA
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