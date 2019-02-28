MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tarih cahilleri bekayı bilmez
40 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez." değerlendirmesinde bulundu.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, "Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:00
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